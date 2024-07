Stadtbibliothek Neunkirchen für Kinder Leseolympiade: an die Bücher, fertig, lesen!

So nah wie in Kürze in Paris werden die Olympischen Spiele dem Saarland wohl so schnell nicht wieder kommen. Dazu dieses Anti-Wetter, das oft genug irgendwie im April hängen geblieben zu sein scheint. Soll heißen: Nie waren die Rahmenbedingungen für eine Leseolympiade gefälliger als in diesem Sommer. Da trifft es sich doch bestens, dass die Stadtbibliothek Neunkirchen nach einem Jahr Pause alle Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren erneut einlädt, sich in den Sommerferien miteinander in der Königsdisziplin Lesen zu messen. An den Spielregeln hat sich nichts geändert: „Es geht darum, wer in den sechs Wochen am meisten Bücher liest oder vorgelesen bekommt“, gibt Gabriele Essler, Leiterin der Stadtbibliothek, eine kleine Erinnerungshilfe.