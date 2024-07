Leseolympiade in der Stadtbibliothek Neunkirchen Neue Bücher warten in der Stadtbücherei auf junge Leser

Ab 7 Jahren: „Die drei !!! Geisterspuk und Elfenzauber“ von Jule Ambach. Beim Besuch ihrer Freundin Hanna sind die !!! begeistert von dem alten Schloss, in dem es spuken soll. Tatsächlich schweben unheimliche Lichter durch die Dunkelheit! Mutig gehen Kim, Marie und Franzi auf Geisterjagd. In Maries Ballettschule freuen sich die Kinder auf ihren großen Auftritt. Dann verschwinden Kostüme und die Schränke werden durchwühlt. Die drei !!! finden heraus, was eine Elfe damit zu tun hat. – „Hier kann man nach jedem Kapitel ein Rätsel lösen.“