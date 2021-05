Zahlen aus dem Handwerk : Neue Ausbildungsfibel für den Landkreis

Kreis Neunkirchen Aktuell befinden sich 559 Jugendliche im Landkreis Neunkirchen in einer Ausbildung.

Ursprünglich sollte die neue Ausbildungsfibel der Handwerkswerkskammer des Saarlandes (HWK), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Neunkirchen mbH (WFG) und der Saar-Lor-Lux Umweltzentrum GmbH in einem größeren Kreis in einem Handwerksunternehmen vor Ort vorgestellt werden. Dies hätte auch mit Praxisbezug deutlicher vor Augen geführt, wie interessant und vielfältig die Ausbildung in einem der über 100 Berufsbilder im Handwerk sein kann. Wegen Corona wurde der Kreis dann aber deutlich kleiner gehalten, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt.