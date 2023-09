Obduktion läuft Polizei geht davon aus, dass in der Blies gefundene Tote Vermisste aus Landsweiler ist

Update | Neunkirchen · Eine Leiche wurde am Donnerstag in der Blies entdeckt und von Polizeitauchern geborgen. Derzeit läuft die Obduktion der Toten. Zur Identität hat die Polizei eine Vermutung. Was bislang bekannt ist.

08.09.2023, 10:32 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder