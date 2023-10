Noch ehe am vergangenen Samstag auf dem Stengelplatz die Kirmes eröffnet wurde (wir berichteten), hatten der Turnverein Wellesweiler (TVW) und der „Verein Lebensmittelrettung Saar“, ein Verein in Gründung, zu einer gemeinsamen Veranstaltung ins Turnerheim in Wellesweiler eingeladen.