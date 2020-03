Lebenshilfe Neunkirchen : „Klettern stärkt Mut und Vertrauen“

In der St.Wendeler Kletterhalle: Selina Feit sichert Lukas an der Kletterwand. Foto: Christine Schäfer

Neunkirchen Die Lebenshilfe Neunkirchen fördert auch mit Freizeitangeboten Inklusion.

„Das macht Spaß.“ Strahlend klettert der siebenjährige Aiden die Wand in der St.Wendeler Kletterhalle hoch. Der Schüler der Rothenbergschule, einer von der Lebenshilfewerk im Kreis Neunkirchen getragenen Förderschule geistige Entwicklung, gehört zur inklusiven Freizeitgruppe Klettern, einem neuen Freizeitangebot der Lebenshilfe Neunkirchen, das von der „Aktion Mensch“ gefördert wird. Nachdem die Sportler sich in der Umkleidekabine umgezogen haben, geht es, ausgestattet mit Kletterschuhen und –gurten, zur Kletterwand. Nummerierungen von 3 bis 8 an den Routen kennzeichnen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, wobei sich die Teilnehmer an den Farben orientieren, um einem bestimmten Schwierigkeitsgrad zu folgen.