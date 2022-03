Lebenshilfe Neunkirchen : Lebenshilfe Neunkirchen erweitert ihren Fuhrpark

Neunkirchen Um langfristig wirtschaftlich und zukunftsorientiert arbeiten zu können sowie das Angebot an Touren weiter auszubauen, hat die Lebenshilfe Neunkirchen ihren Fuhrpark um drei 18-Sitzer-Busse und einen 15-Sitzer-Bus erweitert.

Der Fahrdienst, den die Lebenshilfe Neunkirchen in Kooperation mit dem WZB anbietet, legt jährlich rund 1,2 Millionen Kilometer in den Landkreisen Neunkirchen, St. Wendel, dem Saarpfalz-Kreis und den angrenzenden Regionen zurück. „Wir werden unseren Fuhrpark nach und nach modernisieren und ältere Busse durch neue ersetzen, um ein möglichst hohes Maß an Fahrkomfort anbieten zu können“, informierte Nico Veeck, der auch auf die hochwertige Innenausstattung der neuen Busse hinwies. Neben der Pusteblume, dem neuen Markenzeichen der Lebenshilfe, ist auch ein QR-Code auf den neuen Bussen zu finden, der sich scannen lässt und den Nutzer direkt zur Homepage der Lebenshilfe Neunkirchen führt. Rund 120 Fahrer und Fahrerinnen und Begleitpersonen arbeiten im Fahrdienst der Lebenshilfe Neunkirchen.