Kinderfreizeit : Leben in der Steinzeit – Ferien im Robinsondorf

Bei der Ferienfreizeit im Robinsondorf hatten die Kinder viel Spaß. Foto: Stadt Neunkirchen/Jörg Mohr

Neunkirchen Jagen und Sammeln – das wird es wohl hauptsächlich gewesen sein, was unsere Vorfahren in der Steinzeit umgetrieben hat. Einen kleinen Einblick in den Alltag der Höhlenbewohner gewannen die Teilnehmer der .

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von red