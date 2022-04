Konzert in Neunkirchen : Die Schweden bringen Ohrwürmer mit

Singer/Songwriter Citizen Tim muss nicht so weit fahren. Er kommt aus Saarbrücken. Foto: Herr Kreutzer

Neunkirchen Die Indie-Band Last Days Of April aus dem hohen Norden und Citizen Tim treten in der Stummschen Reithalle auf.

Am Donnerstag, 21. April, um 20 Uhr macht die schwedische Indie-/Emo-Rock Band Last Days Of April zusammen mit Singer/Songwriter Citizen Tim Station in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen.

Seit Mitte der 90er Jahre produziert die Stockholmer Band ihre schillernden Alben, voll mit eingängigen Melodielinien, die ihrem Lead-Sänger und Gitarristen Karl Larsson den Ruf eines herausragenden Songwriters beschert haben.

Mit „Even The Good Days Are Bad“ brachten Last Days Of April 2021 den Nachfolger des 2015 erschienenen „Sea Of Clouds“ raus und damit ihr bereits zehntes Album. Die neuen Songs zeigen Larsson auf dem Höhepunkt seines Schaffens, wie auch die gesamte Band ein neues Level in punkto Energie, Aufrichtigkeit und Brillanz erreicht, heißt es in der Mitteilung der Neunkircher Kulturgesellschaft.

„You want new/New gets old/Is it worth it?/I don’t know“, singt Larsson im Titelsong, einer meditativen Selbstbetrachtung, die dennoch einen geradezu hymnischen Charakter an den Tag legt. Ein Ohrwurm mit einer nicht etwa zynisch-resignativen Botschaft, sondern voller Weisheit und Verwunderung. Flirrende Gitarren, Synthesizer, präzises Schlagzeug, eine ausgefeilte, analoge Produktion sowie Larssons verletzliche und zugleich robuste Stimme … all das trägt dazu bei, dass „Even The Good Days Are Bad“ neu und alt, gegenwärtig und klassisch, zeitgebunden und zeitlos zugleich klingt.

Eingespielt wurden die Songs von Larsson und seiner langjährigen Rhythm-Section, bestehend aus Magnus Olsson am Schlagzeug und Rikard Lidhamn am Bass, wieder im legendären Studio Gröndahl in Stockholm, wo auch The Hives mehrere Platten aufgenommen haben. Anschließend nahm Larsson die Aufnahmen mit in sein Heimstudio, um die liebevolle Schlussbearbeitung zu übernehmen.

„Even The Good Days Are Bad“ war so gut wie fertig, aber durch die Pandemie wurden sämtliche Prozesse langsamer und komplizierter. Noch bedeutsamer aber: Das Album erhielt einen gespenstischen, zutiefst prophetischen Charakter. Der Titelsong spiegelte mit einem Mal die Stimmung des gesamten Planeten wider. Und wenn Larsson auf „Alone“ singt: „When I wake up I feel alone/When I go to bed I feel alone,“ fühlt es sich an, als würde er die Isolation, die wir alle erlebt haben, in Worte fassen.

Special Guest ist der Saarbrücker Singer/Songwriter Citizen Tim, der bereits zwei Alben über Midsummer Records veröffentlicht hat und bei weit über 100 Shows in ganz Deutschland unter anderem mit Joey Cape, Matze Rossi und East Cameron Folkcore die Bühne geteilt hat.

Die Veranstaltung findet unter den geltenden Corona-Schutz- und Hygiene-Maßnahmen statt. Aktuelle Informationen und eventuelle kurzfristige Änderungen sind auf der Homepage (www.nk-kultur.de) einzusehen.

Karl Larsson, Sänger und Gitarrist von Last Days of April Foto: Johan Und