Oldtimer, Livemusik und mehr Landsweiler-Reden feiert Dorffest und Kerb

Landsweiler-Reden · Als erster der vier Schiffweiler Ortsteile feiert Landsweiler-Reden am kommenden Wochenende vom Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Juni, sein Dorffest. Wie in der Vergangenheit findet die dreitägige Veranstaltung am Erlebnisort Reden zusammen mit der Landsweiler Kirmes statt.

09.06.2024 , 12:41 Uhr

Die Oldtimershow ist immer ein Anziehungspunkt beim Dorffest. Foto: Willi Grenner

Von Heinz Bier