Am 29. Mai in Landsweiler-Reden „Alm Events“ veranstaltet Benefizkonzert für Hochwasseropfer im Landkreis Neunkirchen

An diesem Mittwoch, 29. Mai, ab 19 Uhr, findet in auf dem Alfred-Wegener-Platz vor der Großen Werkstatt im Erlebnisort Reden in Landsweiler-Reden ein großes Benefizkonzert unter dem Motto „Wir stehen zusammen“ statt. Das teilten die Veranstalter in den Sozialen Netzwerken mit. Organisiert wird das Konzert von der Gemeinde Schiffweiler in Zusammenarbeit mit „Alm Events“, der Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen, den örtlichen Vereinen und dem Zweckverband Erlebnisort Reden.