Polizei Neunkirchen Autofahrer lässt Bus nicht durch – Straße in Landsweiler-Reden für 45 Minuten blockiert

Laut Polizeiangaben lief der Vorfall folgendermaßen ab: Gegen 15.30 Uhr fuhr ein Busfahrer auf der Redener Straße und musste an vielen am Straßenrand geparkten Autos vorbei. Ein 52 Jahre alter Autofahrer kam ihm entgegen. Weil die Redener Straße durch den geparkten Autos zu eng war, bat der Busfahrer den Autofahrer, auf den Gehweg auszuweichen. Nur so hätte der Bus passieren können.