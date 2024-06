Ottweiler Mit über 50 Prozent: Meng macht wohl weiter

Meng war bereits kurz nach 18 Uhr im Landratsamt in Ottweiler aufgeschlagen und verfolgte die Ergebnisse erst einmal in seinem Büro mit, bevor er in den Historischen Sitzungssaal kam. Einen fitten Tag hatte der Landrat hinter sich: Radtour am Morgen, Besuch im Fitnessstudio, aber auch ein Schläfchen, wie er der SZ verriet. Um 17 Uhr war es dann vorbei mit der gelassenen Stimmung des Tages. Er wechselte den Standort, vom Haus in Wiebelskirchen zum Landratsamt.