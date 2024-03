Wahl am 9. Juni 2024 Landratswahl im Kreis Neunkirchen: Markus Groß fordert Sören Meng heraus

Von einem „großartigen Start in die Kommunalwahl“ schwärmte CDU-Kreisvorsitzender Roland Theis bei seiner Begrüßung in der Illipse Illingen, in die Runde blickend. Gerechnet hatte man mit 150 Vertretern der Ortsverbände. Tatsächlich interessierten sich aber deutlich mehr für die Wahl des Landratskandidaten, sodass nachbestuhlt werden musste. Ganz neu, quasi experimentell, war die Anordnung der Tische und Stühle, die man in mehreren Reihen kreisförmig um die Aktionsfläche im Saal aufgestellt hatte. Mit dem Ergebnis: mehr Nähe für alle.