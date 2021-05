Pandemie im Kreis Neunkirchen : Landrat Meng hält Schulöffnung für guten Schritt

Neunkirchen „Insbesondere für die soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ist die Öffnung essentiell wichtig.“

Ab Montag, 31. Mai, gehen die saarländischen Schulen wieder in den Regelbetrieb. Landrat Sören Meng begrüßt diese Entscheidung. Es sei ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität, sagt er: „Insbesondere für die soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ist die Öffnung essentiell wichtig. Schulen sind Orte der Begegnung und für die Entwicklung der jungen Menschen enorm wichtig. Bildung und soziale Kontakte sind unmittelbar mit der Schule als Lernort verbunden.“

„Neben den aktuellen Haupthemen des Gesundheitsamtes wie Kontaktnachverfolgung und Teststrategien sind wir auch für die frühkindliche Entwicklung zuständig“, erläutert Landrat Meng. „Die Kinder- und Jugendärzte unseres Gesundheitsamtes betonten in den vergangenen Monaten immer wieder die Wichtigkeit des Schulbetriebs für die körperliche und seelische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Dabei haben unsere Kinder- und Jugendärztinnen mich auch auf Entwicklungsprobleme junger Menschen hingewiesen, denen die Struktur und die sozialen Begegnungen im Homeschooling-Alltag fehlten“, erläutert der Landrat. Daher begrüße er die Schulöffnungen besonders. Zudem stehe er im Austausch mit den weiterführenden Schulen des Kreises und sei sich daher sicher, dass Hygiene- und Schutzmaßnahmen höchste Priorität haben und ein gesicherter Schulbetrieb erfolgen könne. Bei den Hygienekonzepten habe die Schulverwaltung die Schulen in den vergangenen Monaten konstant unterstützt. „Ich wünsche der ganzen Schulgemeinschaft einen guten Start in den neuen, alten Schulalltag“, so der Landrat in der Pressemitteilung des Kreises.