Landkreis Neunkirchen : Landrat richtet Planungsstab Ukraine-Hilfe ein

Foto: Miguel Candela/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Foto: dpa/Miguel Candela

Kreis Neunkirchen Seit Tagen sind Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht vor Krieg und Terror – unter anderem auch nach Deutschland. „Die Hilfsbereitschaft in unserem Landkreis ist groß. Mich erreichten bereits viele Anfragen.

Ich bin stolz auf diese große Solidarität in unserem Landkreis“, so Landrat Sören Meng.

Wichtig sei jedoch, diese Hilfsangebote effektiv zu steuern, Zuständigkeiten festzulegen, um Doppelstrukturen zu vermeiden. Zur besseren Koordination beabsichtigt der Landrat daher einen „Planungsstab Ukraine-Hilfe“ einzurichten, wie es in einer Mitteilung des Landkreises heißt.

In diesem Planungsstab sollen die zuständigen Stellen des Landkreises sowie der Städte und Gemeinden vertreten sein. „Wir müssen uns strukturell vorbereiten und vor der Lage sein“, so Meng. Es wurde bereits ein gemeinsames Spendenkonto der saarländischen Landkreise im Saarpfalz-Kreis eingerichtet.

Der Saarpfalz-Kreis hat dies in Kooperation mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft e.V. und Spohns Haus umgesetzt. „Mein Landratskollege, Dr. Theophil Gallo, hat als Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Saar e. V. langjährige und gute Verbindungen. Er steht im ständigen Kontakt mit den polnischen Landräten, deren Landkreise alle unmittelbar an die Ukraine angrenzen, sowie dem Landrat von Lemberg in der Ukraine.“