Corona aktuell im Kreis Neunkirchen : Landrat Sören Meng mit Corona infiziert

Neunkirchen Bei dem Neunkircher Landrat Sören Meng wurde am Wochenende eine Covid-19-Infektion nachgewiesen. Er befindet sich aktuell in häuslicher Quarantäne. Trotz Booster-Impfung habe er starke Symptome, wie der Landkreis mitteilt.

Daher mahnt er erneut zur Vorsicht: „'Corona ist trotz Lockerung nach wie vor präsent. Wir hatten am Freitag mit über 400 Neuinfektionen einen neuen Höchststand. Passen Sie weiterhin auf sich auf, halten Sie sich an Abstandsregeln und Maskenpflicht. Es ist im Sinne Ihrer eigenen Gesundheit“`, so Sören Meng. Seine Vertretung im Landratsamt übernimmt aktuell die Erste Kreisbeigeordnete Daniela Feld.