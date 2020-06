Zeitzeuge : Große Trauer um Holocaust-Überlebenden Leslie Schwartz

Neunkirchen (red) Der ungarisch-amerikanische Holocaust-Überlebende Leslie Schwartz ist im Alter von 90 Jahren am 12. Mai in Miami verstorben, teilt die Pressestelle des Landkreises Neunkirchen mit. „Mit Leslie Schwartz verlieren wir einen eindrucksvollen Zeitzeugen und guten Freund der Alex-Deutsch-Stiftung.

Zweimal besuchte der in Miami und New York lebende Zeitzeuge des Holocaust das Saarland. Seine Intention, jungen Menschen seine Lebensgeschichte zu erzählen verband ihn mit Alex Deutsch und unserer Stiftung“, so Landrat Sören Meng. “Mit beidseitiger Freude haben wir seine Besuche vorbereitet. Über die Jahre entstand eine freundschaftliche Beziehung zwischen ihm und der Alex-Deutsch-Stiftung. Es war für alle, die dabei sein durften, großartig zu beobachten, wie die jungen Menschen in unseren Schulen ihm seine Botschaft und seine Aufforderung zur Humanität von den Lippen ablasen“, so Reinhold Strobel, der diese überaus beeindruckenden Besuche federführend mit dem Adolf-Bender-Zentrum organisiert hatte. Seit 1984 hielten sich Leslie Schwartz und seine zweite Ehefrau Annette vom Frühjahr bis Herbst in Münster-Kinderhaus auf. Von hier stammte seine Ehefrau. Die übrige Zeit des Jahres verbrachten die Eheleute in New York City und Florida.