CO 2 Messgeräte : Landkreis verteilt 600 CO2-Messgeräte an Schulen

Kreis neunkirchen (red) Pünktlich zum Schulstart der Abschlussklassen wurden weitere 200 Co2-Messgeräte für die weiterführenden Schulen des Landkreises Neunkirchen geliefert. „Wir haben bereits Ende des vergangenen Jahres die ersten Co2-Messgeräte an die Schulen verteilt, um im Hinblick auf die Corona-Pandemie bei den Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen und Lehrern das Thema Belüftung der Klassensäle in den Fokus zu rücken.

In dieser Woche liefert unsere Bau- und Schulverwaltung weitere 200 CO 2 Messgeräte an die kreiseigenen Schulen aus. Insgesamt haben wir 600 Co2 Messgeräte an unsere Schulen verteilt und somit alle Klassensäle ausgestattet“, so Landrat Sören Meng.