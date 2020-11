Sprunghafter Anstieg der Corona-Fälle : Nachverfolgung: Kreis setzt auf mehr Personal

Kreis Neunkirchen Zusätzliche Unterstützung durch Kreisstadt Neunkirchen, NVG, GSG, Gemeinde Illingen sowie Bundeswehr.

Zwei Corona-Fälle an Kitas : Neuer Höchststand an Neuinfektionen im Kreis Neunkirchen

Über das Wochenende hat es laut dem Landkreis 60 neue Fälle gegeben, in denen sich Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Die meisten neuen Fälle meldet erneut Neunkirchen (+24). Spiesen-Elversberg und Schiffweiler verzeichnen mit je neun Fällen am Samstag und Sonntag ebenfalls einen starken Anstieg. Ottweiler folgt mit fünf, Merchweiler und Eppelborn mit je vier und Illingen mit zwei neuen Fällen. Der Inzidenwert liegt bei 198,8.

„Wir sind sehr dankbar über die Hilfsbereitschaft der Stadt Neunkirchen, der NVG und der GSG. Auch ein Team der Gemeinde Illingen wird uns unterstützen“, berichtet Meng. Besonders danke er den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Flexibilität und ihre Bereitschaft, den Kreis in einer anspruchsvollen Lage zu unterstützen und dies auch am Wochenende. Für die Eindämmung der Corona-Pandemie sei die Kontaktnachverfolgung von elementarer Bedeutung. „Steigen die Zahlen jedoch weiterhin so schnell an, stoßen wir trotz der Unterstützung an unsere Grenzen“, betont Landrat Sören Meng.