Pandemie in Zahlen : Corona-Inzidenz im Landkreis liegt bei 85

Neunkirchen Am Samstag gab es in Neunkirchen und seine Umland-Kommunen 26 neue Corona-Fälle.

Der Landkreis Neunkirchen hat am Wochenende 26 neue Infektionen mit dem Corona­virus gemeldet, alle bereits am Samstag, 30. Oktober. 19 davon gab es in der Kreisstadt Neunkirchen, jeweils zwei in Merchweiler, Schiffweiler und Spiesen-Elversberg und eine in Illingen. Am Montag, 1. November, kam wie am Sonntag schon kein weiterer Fall in die Statistik dazu.