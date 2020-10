49 Neue Corona-Fälle alleine am Dienstag : Landkreis Neunkirchen jetzt auch Risikogebiet

Kreis Neunkirchen Nach St. Wendel hat nun auch der Landkreis Neunkirchen die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner überschritten.

Der Landkreis Neunkirchen hat am Dienstag den kritischen Wert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten.

Wie die Landkreis-Sprecherin Jasmin Alt jetzt mitteilte, seien am am Dienstag 49 neue Corona-Fälle im Kreis Neunkirchen gemeldet. Damit ist sie sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert von 65,5 gestiegen. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte Alt, dass der deutliche Anstieg der Fallzahlen vermutlich in Zusammenhang mit einer pirvaten Trauerfeier in Illingen steht. Dort hatten sich nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes mehrere Personen mit dem Corona-Virus infiziert (wir berichteten).