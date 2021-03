Starke Partnerschaft : Neue Impulse für den Landkreis Neunkirchen

Ottweiler/Neunkirchen Kooperationsvereinbarung der Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer der Uni und der WFG im Landkreis.

Nun ist es offiziell: Die Kooperation zwischen der Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer (KWT) der Universität des Saarlandes und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) im Landkreis Neunkirchen dokumentiert die umfassende Zusammenarbeit im Bereich der Gründungsförderung aus der Wissenschaft in der „Gründung- und Innovationsregion Südwest“ (GIS).

„Wir erhoffen uns neue Impulse beim Thema Gründerförderung für den Landkreis. Die Kooperation ergänzt sinnvoll unser Start-Up-Center und unterstreicht den gründerfreundlichen Landkreis“, sagte Landrat Sören Meng bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung im historischen Sitzungssaal in Ottweiler.

„Die gemeinsame Schnittstelle ist der Buchstabe W“, betont WFG-Geschäftsführer Klaus Häusler, der zu diesem Anlass sinnbildlich die Buchstaben K W T und W F G in Form eines süßen Backwerkes anfertigen ließ.

Schon seit vielen Jahren besteht zwischen den beiden Institutionen ein reger Austausch, der nun weiter ausgebaut und vertieft werden soll. „Ein wichtiges und richtiges Zeichen in dieser schweren Zeit für die Gründer im Landkreis und im ganzen Saarland, denn wir müssen jetzt die Weichen stellen für die Zeit nach der Pandemie“, betont Carolin Stauner, Projektleiterin der Gründerförderung im Landkreis Neunkirchen. Die WFG unterstützte im letzten Jahr mit einem „Letter of Intent“ aktiv den Antrag der Universität des Saarlandes zum Projekt „EXIST-Potentiale“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, bei dem insbesondere die regionale Vernetzung von Wissenschaftseinrichtungen mit regionalen Partnern in der Wirtschaft im Fokus steht, um kreative Menschen beim Umsetzen ihrer Ideen zu unterstützen und weitere Gründungsaktivitäten im Saarland zu verankern. Durch die nun offizielle Kooperation der KWT mit der WFG wird die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit auf eine neue Ebene gehoben, wie es weiter heißt. Jens Krück, Abteilungsleiter der Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer der Universität des Saarlandes, lobte die bisherige Zusammenarbeit, weist aber auch auf die zusätzlichen Möglichkeiten hin im Bereich der regionalen Vernetzung und damit verbundenen, aktiven Förderung der Entwicklung einer nachhaltigen Start-Up-Kultur.