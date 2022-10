Chancen im Beruf : Auch im Landkreis Neunkirchen: Qualifiziertes Personal dringend gesucht

Neunkirchen Der Landkreis Neunkirchen feiert seine HWK-Meister und Meisterinnen und die IHK-Landesbesten bei einem Empfang.

2022 haben 188 Männer und Frauen bei der handwerkskammer (HWK) im Saarland die Meisterprüfung in einem Handwerk bestanden, davon kommen zwölf aus dem Landkreis Neunkirchen. Insgesamt 3956 Saarländerinnen und Saarländer haben in über 140 IHK-Berufen ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Neun Absolventen, die aus dem Landkreis Neunkirchen kommen, haben als Landesbeste die Prüfungen absolviert.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von Sarah Dahlem (Gesang) und Benjamin Sawatzki (Gitarre), die den Nachmittag mit „I‘m gonna be (500 Miles)“ von den Proclaimers eröffneten, dem Lied, das immer dann bei der schottischen Fußballnationalmannschaft gespielt und gesungen wird, wenn Tore fallen – also im Erfolgsfall, wenn ein Glücksgefühl zu verspüren ist. Und daher sei dieses Lied zwar ungewöhnlich für eine Eröffnung, aber dennoch passend, begrüßte Klaus Häusler, Geschäftsführer der WFG, die Gäste.

Wie schon der Abschlussjahrgang zuvor, haben die HWK-Jungmeisterinnen und -meister sowie die IHK-Absolventen durch die Corona-Pandemie ihren Abschluss unter erschwerten Arbeits- und Lernbedingungen absolvieren müssen. „Daher wollen wir es uns nicht nehmen lassen, die frisch gebackenen Fachkräfte in unserem Landkreis für ihre herausragenden Leistungen zu ehren. Denn gerade in diesen turbulenten Zeiten, in denen Schlagworte wie Fachkräftemangel, Energieknappheit und Inflation die Nachrichten dominieren, sind diese Absolventen wichtige Vorbilder, die die Wirtschaft und unsere Region brauchen.“, betonte Meng bei seiner Festrede.

Aber auch in anderen Branchen habe der Mangel an qualifiziertem Personal einen Höchststand erreicht. „Der Landkreis wird zukünftig viele Hebel in Bewegung setzen, um aktiv dem sich verschärfenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken und junge und engagierte Fachkräfte wie die Anwesenden in der Region zu halten“, kündigte Meng an. Als Zeichen der Wertschätzung überreichten Meng mit WFG-Geschäftsführer Klaus Häusler und Sparkassen-Vorstandsmitglied Jörg Welter neben einer Urkunde auch einen mit dem Namen der Absolventen veredelten Stift, der die Jungmeisterinnen und –meister sowie IHK-Absolventen auf ihrem weiteren Berufsweg begleiten soll.