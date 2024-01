Fußball-Landesliga Mit dem Wir-Gefühl zum Klassenverbleib?

Ludwigsthal · Bei Fußball-Landesligist SC Ludwigsthal wird das Trainer-Duo Martin Klein und Andreas Theobald auch in der kommenden Spielzeit die Geschicke lenken. In der Restrunde will der Tabellen-Elfte seine defensive Anfälligkeit abstellen.

19.01.2024 , 18:40 Uhr

Andreas Theobald und Martin Klein (von links) trainieren auch in der kommenden Saison den Fußball-Landesligisten SC Ludwigsthal. Foto: Stefan Holzhauser

Von Stefan Holzhauser

Das Trainer-Duo bleibt auch über die laufende Saison hinweg am Ball: Martin Klein und Andreas Theobald haben vorzeitig ihre Verträge beim Fußball-Landesligisten SC Ludwigsthal verlängert. „Wir harmonieren richtig gut zusammen. Außerdem herrscht im gesamten Verein eine entspannte Stimmung. Dieses Wir-Gefühl wollen wir beide als Trainer weiterhin hautnah miterleben“, sagt Klein.