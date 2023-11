Aus dem Stadtrat Neunkirchen Diskussion um mögliches Gewerbegebiet in Kohlhof

Der Landesentwicklungsplan (LEP) ist derzeit Thema in allen Räten. Am Mittwochnachmittag stand er auch auf der Tagesordnung des Stadtrates Neunkirchen und im Großen und Ganzen gab es keine Einwände gegen das vorliegende Schriftstück, abgesehen von dessen „Seite 7“. Die war Anlass für eine muntere Diskussion. Auf besagter Seite geht es um einen Änderungsvorschlag seitens der Stadt Neunkirchen bezüglich einer Fläche in Kohlhof.