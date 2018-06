Land unter im Raum Eppelborn

Der Starkregen heute Nachmittag hat den Raum Eppelborn voll erwischt. Land unter meldet die Polizei Illingen in der Ortsmitte Eppelborn, die Feuerwehr evakuierte Kunden aus Läden. Gesperrt ist derzeit auch die Brücke von Eppelborn in Richtung Calmesweiler. Ebenfalls gesperrt ist die Augustinusstraße in Wiesbach nach Kanaleinbruch.

Wer aktuelle Fotos vom Unwetter hat, kann uns gerne welche zur Veröffentlichung schicken. Wie bedanken uns im Voraus.