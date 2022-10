1. Crime History Walk in Neunkirchen : Bonusmeilen für einen Mörder

Über den Dächern der Stadt kann man nur ermitteln, wer einen Helm auf hat und frei von Höhenangst ist. Foto: Anja Kernig Foto: Anja Kernig

Neunkirchen „Oh Gott, da war so viel Blut.“ Die Zeugin (Anne Weigang) ist außer sich. Bevor sie gleich wieder schluchzend von dannen rennt, wendet sie sich an die 32 Damen und Herren Hobbykriminalisten in der Stummschen Reithalle: „Sie müssen mir helfen.

Von Anja Kernig

Ich weiß nicht, was ich tun soll.“ Das weiß allerdings noch niemand so richtig. Aber es gibt Ausrüstung! Ida Jacobi, die zusammen mit Kollegin Sibille Sandmayer den Hut bei dieser Kreativzentrum-Kutscherhaus-Premiere auf hat, rüstete jedes der sechs Teams mit Klemmbrett plus Stift und einer Taschenlampe aus. Auf den Zetteln finden sich die Wanderroute, ein Fragenkatalog und Notizzettel.

Klar ist erst mal nur eins: Alfred, der Vorarbeiter, ist ermordet worden. Fünf Tatverdächtige stehen zur Wahl. Sie alle müssen aufgesucht und befragt werden. Jedes Team fängt an einer anderen Station an. Unser Quartett bei Nummer zwei: dem Spitzbunker. Also traben wir zügig los, über die Peter-Neuber-Allee zum Decathlon, am Holiday Inn vorbei hinten zum Parkplatz. Da kreischt es schrill vor uns. Die Teenagergruppe! Wohl etwas schreckhaft, die Mädchen. Gewarnt, nähern wir uns vorsichtig dem Spitzbunker. Nix passiert. Im Halbschatten der Bäume warten ganz gesittet Mutter und Tochter Köhler (Christine Mehlhorn und Stella Ianni) in zeitgemäßem Look. Also dem der vorletzten Jahrhundertwende. Von den fünf möglichen Fragen dürfen wir immer nur drei stellen. Hmm, was ist wichtiger zu wissen: Ob die enthusiastisch trauernde Gattin Zugang zu einer Schusswaffe oder wann sie ihren Mann das letzte Mal gesehen hat? Anderthalb Stunden später wird uns klar werden, dass wir wohl oft knapp an den wesentlichen Fragen vorbei geschrammt sind.

Doch erstmal notiert unser Schriftführer: Alfred ging morgens pfeifend aus dem Haus. Von seinem Kind hatte er sich verdächtig liebevoll verabschiedet. (Selbstmord?!) Danach spielten Ida und Anna Mühle. Ein super Alibi. Aber so richtig harmonisch scheint das Eheleben wohl doch nicht gewesen zu sein. Von wegen, „wir sind 20 Jahre verheiratet und glücklich wie am ersten Tag“. Anna plaudert frei von der Leber weg, dass sich ihre Eltern gern mal streiten. Was ihre Mutter sofort angestrengt weglächelt, um lieber theatralisch über die Geliebte ihres Mannes herzuziehen.

Plakat zum Crime History Walk Foto: Edda Petri Foto: Edda Petri

Die wartet an der Stummschen Kapelle immer noch sehnsüchtig auf ihren Alfred. Bis zu ihr ist es nur ein Katzensprung. Aber nein, wir müssen den ganzen Weg zurück zum Ausgangspunkt. Aus logistischen Gründen. Genau genommen sind wir die Ermittler mit der größten Laufleistung. Rein metertechnisch ist der Sieg schon mal unser. Unterwegs begegnet uns Gruppe drei. „Alles klar, wir wissen, wer’s war“, wird großspurig hin und her geflachst. Reiner Joke!

Am Kutscherhaus sind zwei edle „Frolleins“ rollengemäß ins Gespräch vertieft. Da stört man nur ungern. Aber wir sind hier schließlich (nicht) zum Spaß! Julietta Buchmann und Lea Göbbel geben sich angemessen standesdünkelnd: „Eine Stumm braucht keine Waffe“, belehrt Helene Karoline Freiherrin von Stumm das gemeine Volk. So, so. Dumm nur, dass sie mit Alfred streitend gesehen wurde, bestätigen uns mehrere Zeugen. Außerdem hat es diese Helene faustdick hinter den Ohren. Das jedenfalls lässt uns Karl Ludwig in luftiger Höhe wissen. Auf der Hochofen-Plattform hat man einen schönen Blick in den langsam dunkler werdenden Sommerhimmel. Wir sind zwischenzeitlich behelmt, der Vorschriften, und temporär zu dritt, der Höhenangst wegen.

Foto: Anja Kernig

Ein Ohr von Ludwig alias Nico Burbes ist zugepflastert. Könnte auf eine tätliche Auseinandersetzung schließen lassen. Fragen dürfen wir das nicht. Steht ja nicht auf dem Zettel. Mist. Weiter geht’s zur Gebläsehalle. Nicht in den Veranstaltungssaal, sondern nebenan zur namensgebenden Maschine. Der Raum liegt halb im Dunkeln verborgen, halb in unheimliches rotes Licht getaucht. Leere trifft Stille. „He, was macht ihr hier?!“, poltert urplötzlich jemand von unten. Was ein Schreck! Der Hüttenmeister, so rußig wie bedrohlich, taucht aus dem Dunkeln auf. Wie, was, da geht eine Treppe runter? „Der Alfred war kein feiner Kerl“, sinniert Thorsten Sprengart, der das trinkfreudige Raubein herrlich prollig mit deutlichem hiesigen Akzent mimt. Grad eben noch als Kinder hassender Ganove im Musical „Emil und die Detektive“ in Berlin auf der Flucht, füllt er auch diese Rolle bravourös aus. So gut, dass später zwei Teams ihn als Täter favorisieren. Wir nicht.

Dann also auf zur letzten Station. Wieder der lange Fußmarsch, diesmal aber wirklich bis zur stimmungsvoll angestrahlten Kapelle. Die schöne, zarte Grete Zimmermann, verkörpert von Michelle Ebert, scheint ehrlich zu leiden. Wie auch die Gattin, der wir auf dem Rückweg erneut begegnen. Ob wir denn schon wüssten …? Von wegen. Aber ein paar Sprüche à la „Der Gärtner ist immer der Mörder“ gehen immer. Nicht mit Anna Köhler! „Sie machen sich über unser Leid lustig“, heult sie los. Fast will man sich entschuldigen.

Station 5 Gebläsehalle: Ziemlich gruselig, das Reich des leicht alkoholisierten Hüttenmeisters. Foto: Anja kernig Foto: Anja kernig