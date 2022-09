VHS Neunkirchen : Japanisch kochen lernen bei der VHS Neunkirchen

Traditionelle Nahrung ist in Japan "in" Japanische Geschäftsleute nehmen in einem Restaurant in Tokio ein traditionelles Mittagessen mit Rindfleisch auf Reis ein, das so genannte "Gyudon" (Archivfoto vom 10.02.2004). Rein japanisches Essen ist im Land der aufgehenden Sonne wieder - beziehungsweise immer noch - angesagt. Japanische Speisen sind nicht nur eine Augenweide, sondern auch leicht und bekömmlich. Die ausgewogene, fettarme Ernährung der Japaner gilt als ein Grund für ihre weltweit mit höchste Lebenserwartung. Inzwischen ist - nachdem auch in Japan die westliche (Fast-Food-)Küche Einzug gehalten hat - geradezu von einem Gesundheitsboom die Rede. Foto: Andy Rain (zu SERIE GESUNDHEIT UND ERNÄHRUNG - dpa-KORR "Japaner zwischen Burger und Sushi - Traditionelle Nahrung ist 'in'" vom 24.08.2005) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: dpa/A2800 epa Andy Rain