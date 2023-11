Lebenshilfe Neunkirchen Von Micky Maus bis Lady Diana

Reiner Pirrung war „voll des Lobes“. Das kam nicht überraschend, dafür aber von Herzen. Ging es doch um ein Langzeit- wie auch Erfolgsprojekt der Lebenshilfe Neunkirchen, das in schöner Regelmäßigkeit Anlass zu einer zwanglosen Feierstunde gibt, wenn sich das Jahr seinem Ende entgegen neigt. Die Rede ist vom Lebenshilfekunstkalender. 2024 steht er unter dem Motto „Legenden“. Vorgestellt wurde er der Öffentlichkeit im Centrum für Freizeit und Kommunikation (CFK) der Lebenshilfe in Spiesen, wobei Marion Kaufmann mit ihrem Saxophon musikalische Akzente setzte. Den Kalender gibt es schon seit 30 Jahren, die letzten 14 davon entstand er bei den regelmäßigen Malstunden in der Galerie „Farbtupfer“. „Die Galerie ist ein Kind des leider allzu früh verstorbenen früheren Vorsitzenden Norbert Puhl``, erinnerte Pirrung in seiner Laudatio. Seit über zehn Jahren wird sie von Julia Günnewig betreut, ‚‘und das ausgesprochen gut``, lobte der Bürgermeister a.D. . Für den neuen Kalender wurden 30 Bilder eingereicht, die alle an diesem Abend im Original bewundert werden konnten. Die 13, die es in den Kalender geschafft haben, stellte Pirrung in seiner Ansprache kurz vor. „Schon das Titelbild hat es in sich.“ Nicole Richter verewigte Marilyn Monroe – eine Herausforderung, vor allem bei den Gesichtszügen, „die ihr aber hervorragend gelungen sind“. Für die blonde Film-Ikone entschieden hatte sich die Künstlerin aus Faszination für die gesamte Erscheinung und Schönheit Monroes.