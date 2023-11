Ausstellung in Münchwies Kreative Einstimmung auf die Adventszeit

Münchwies · Am vergangenen Sonntag hatten sich 37 Hobbykünstler an dem Adventsbasar beteiligt, einige weniger als in den Vorjahren, aber das war gewollt. „Wir haben etwas reduziert“, erklärte Organisatorin Sandra Bauer, „aber es war einfach zu eng geworden und wir wollen es uns ja auch mit der Feuerwehr nicht verscherzen“, gab sie am Nachmittag beim Besuch der SZ zu verstehen.

17.11.2023 , 12:04 Uhr

Der Kreativität der Aussteller waren kaum Grenzen gesetzt Foto: Heinz Bier

Von Heinz Bier

Sie ist die Vorsitzende des Vereins „Hobbykünstler um den Höcherberg“, der die herbstliche Ausstellung seit mehr als zehn Jahren veranstaltet. Sandra Bauer ist aber nicht nur die Vereinschefin, sondern gehört selbst auch zu den Künstlerinnen. Sie präsentierte an ihrem Stand unter anderem Lichterflaschen und Etageren aus der eigenen Werkstatt. Der Homburger Eric Hanz gehört mit seinen Laserdesignarbeiten und weihnachtlicher Holz-Deko schon seit einigen Jahren zu den Teilnehmern der Ausstellung, Werner Johann aus Bexbach ist mit seinen überwiegend weihnachtlichen Holzschnitzereien ebenfalls ein Dauergast des Kunstmarktes.