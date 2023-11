Kunstfahrt nach Karlsruhe Kunstfahrt ins ZKM zu Mack und Rosenbach

Heute ist morgen. Werke seit 1969“ und „Mack im ZKM“. Das 1989 gegründete ZKM gelte als „Mekka der Medienkünste“ (Peter Weibel), heißt es in der Ankündigung. Das ZKM zeigt zum 80. Geburtstag von Ulrike Rosenbach eine Ausstellung über das Werk der renommierten Performance- und Medienkünstlerin, die als eine der ersten in Deutschland das Medium Video künstlerisch einsetzte. Ulrike Rosenbach lehrte lange Jahre Neue Künstlerische Medien an der HBK Saar in Saarbrücken, deren Rektorin sie von 1991 bis 1993 war. Heinz Mack, Künstler des Lichts, bringt die Lichthöfe des ZKM auf vielfältige Weise zum Leuchten: Spiegelobjekte in der gleißenden Wüstensonne, flirrende Farbprismen in der Arktis oder magisch vibrierende Rotoren versprechen einzigartige sensorische Erlebnisse. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich Highlights aus der Sammlung der Kunsthalle Karlsruhe, die von Albrecht Dürer über Paul Gauguin bis hin zu Gerhard Richter reicht, anzusehen.