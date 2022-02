Städtische Galerie Neunkirchen : Kunst-Ausstellung und neue Workshops für Kinder

Neunkirchen Das Kinder- und Jugendatelier der Städtischen Galerie Neunkirchen lädt zur Ausstellung ein.

Am Samstag, dem 26. Februar 2022, findet die beliebte Sonderausstellung des Kinder- und Jugendateliers der Städtischen Galerie Neunkirchen statt. Die jungen Nachwuchskünstlerinnen und -künstler präsentieren von 15 bis 17 Uhr ihre Werke, die in den letzten Semestern in den Workshops entstanden sind. Nicht nur die Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind eingeladen, sich die gemalten, gezeichneten und gebastelten Arbeiten anzusehen. Die Ausstellung steht jedem offen und bietet die Gelegenheit, sich über das kreative Angebot der Städtischen Galerie Neunkirchen zu informieren.