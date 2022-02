Städtische Galerie Neunkirchen : Neue Kunst-Workshops für junge Menschen

Neunkirchen Das Kinder- und Jugendatelier der Städtischen Galerie Neunkirchen bietet ab dem 5. März wieder neue Workshops an. Im Sommersemester dreht sich alles um die Stadt Neunkirchen, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiert.

Im Workshop von Catrin Raber lassen sich die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Geschichten der Stadt und ihrer Einwohner inspirieren und gehen auf Spurensuche in die Vergangenheit. Aber auch bekannte und lieb gewonnene Tiere des Neunkircher Zoos können porträtiert werden, denn auch über sie kann man Geschichten erzählen. Bei Dozentin Susanne Hübner-Heß nähern sich die Kinder und Jugendlichen fotografisch ihren Motiven. Schnappschüsse, die auf Entdeckungstour durch Neunkirchen eingefangen wurden, werden im Atelier mit Stift oder Pinsel aufs Papier übertragen, so dass am Ende ein großes und gemeinsames Bild der Stadt entstehen kann. Für alle Interessierten und auch für all diejenigen, die gerne einmal unverbindlich in das Kinder- und Jugendatelier reinschnuppern möchten, bietet sich am Samstag, 26. Februar, eine gute Gelegenheit, das Atelier kennenzulernen. Zwischen 15 und 17 Uhr können in einer Sonderausstellung die kreativen Ergebnisse der vergangenen Semester bestaunt werden. Die Workshops finden jeweils am ersten oder dritten Samstag im Monat von 11 bis 13 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 42 Euro für sechs Termine inklusive Material. Für Geschwister wird ein Rabatt von zehn Prozent für jedes Kind gewährt.