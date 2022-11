Kulturgesellschaft Neunkirchen : Veranstaltungen im Dezember : Swing und Zimt zum Jahresausklang

Swinging Christmas mit Tom Gaebel. Foto: Popp Concerts

Im Dezember-Programm der Neunkircher Kulturgesellschaft ist vieles geboten. Elefanten, Reiseberichte aus fernen Länder, Künstler aus nah und fern.

Weihnachten mit Törööö, gibt es mit „Benjamin Blümchen Live“, gleich zweimal: am Donnerstag, 1. Dezember, 15 Uhr und 17.30 Uhr, Neue Gebläsehalle. Benjamin Blümchen lebt im Neustädter Zoo und dort gibt es eine Festtagsüberraschung. Der Zoodirektor, Herr Tierlieb, hat ein neues Zootier angekündigt. Diese Nachricht bringt jede Menge Aufregung. Rund um das Leben der Menschen und Tiere im Neustädter Zoo entstehen viele Fragen, die in dieser weihnachtlichen Show mit elefantastischen Songs und mitreißenden Tanzeinlagen beantwortet werden. Altersempfehlung: ab drei Jahren. (Ersatzveranstaltung für „5 Freunde“, alle bereits gekauften 5 Freunde Tickets behalten ihre Gültigkeit)

Heavy Metal aus Finnland bringt Tarja Turunen mit, am Freitag, 2. Dezember, 20 Uhr, Neue Gebläsehalle. Tarja Turunen ist eine Ausnahmekünstlerin die eigentlich keine Einführung mehr benötigt. Als erste Frontfrau der finnischen Chartstürmer Nightwish hat sie das Regelbuch Heavy Metal umgeschrieben. 2022 kommt die stärkste Stimme Finnlands auf ihrer „Christmas Together“-Tour nach Neunkirchen.

Tarja Tununen Foto: Tim Tronckoe Foto: Tim Tronckoe

Margret Gampper und Franz Fuchs sind „Josef und Maria“ im gleichnamigen Schauspiel, am Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr, Stummsche Reithalle. Heiligabend, kurz vor Ladenschluss, treffen sich in der glitzernden Konsumwelt eines Kaufhauses die Gelegenheitsputzfrau Maria, von der Familienfeier ihres Sohnes ausgeladen, hofft mit Arbeit dem Alleinsein ausweichen zu können. Und Aushilfswachmann Josef Pribil. Ganz allmählich beginnen sie einander zuzuhören, sich wahrzunehmen - sie lassen es zu, dass ein kleines Weihnachtswunder geschieht.

Auf den Elch gekommen: Margret Gampper in "Josef und Maria" Foto: Kerstin Krämer Foto: Kerstin Kraemer/Kerstin Kraemer +49/(0)177-196

„Höhner Weihnacht“ am Mittwoch, 7. Dezember, 19.30 Uhr, Neue Gebläsehalle: Fröhlich und festlich, rockig und melodiös – die „Höhner Weihnacht“ ist ein ganz besonderes Konzert. Deshalb möchten die Höhner auch 2022 wieder gemeinsam mit ihren Fans die Festzeit auf ihre ganz eigene Art begrüßen, nämlich mit kölschem Temperament, wunderbaren Weihnachtstönen und ganz viel Gänsehaut-Jeföhl.

Die Höhner Foto: Kay-Uwe_Fischer Foto: Kay-Uwe_Fischer

Jazz mit Ro Gebhardt‘s „International“ am Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr, Stummsche Reithalle feat. Christian Pabst, Alec Gebhardt, Armindo Ribeiro & Jeff Herr. „International“ ist die Konsequenz aus 40 Jahren Bühnenerfahrung. Ro Gebhardt, der sonst eher bekannt ist durch seine Groß-Projekte in Richtung Big-Band-Sound, Funk & Soul mit und ohne Gesang oder einen seiner Solo-Auftritte, kommt diesmal im international besetzten Jazz/Pop/Latin-Quartett daher. Im Mittelpunkt des Programmes werden die Stücke von der gerade erschienenen CD „Blue Music For A Blue Planet“ stehen.

Ro Gebhardts Band-Projekt International Foto: Gebhardt Foto: Ro Gebhardt

„Südafrika“ – Multivisionsshow von/mit Michael Fleck – am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, Stummsche Reithalle: Wer hat nicht schon mal von spannenden Safaris in den berühmten Tierparks Südafrikas und grandiosen Sonnenuntergängen in der Savanne geträumt? Südafrika ist bunt, abwechslungsreich und überraschend: Kapstadt begeistert mit seinem positiven Lebensgefühl, spektakuläre Landschaften, der Krüger Nationalpark mit seiner atemberaubenden Tiervielfalt, Wüstenregionen und Küsten.

Faszinierende Landschaftsaufnahmen aus Südafrika zeigt Michael Fleck in seiner Multivisionsschau. Foto: Michael Fleck Foto: Michael Fleck

Sylvaine ist die norwegische Multiinstrumentalistin Kathrine Shepard. Sie ist am Donnerstag, 15. Dezember, 20 Uhr, zu Gast in der Stummschen Reithalle. 2021 begeisterte Sylvaine bereits als Co-Headliner des renommierten Neunkircher Gloomaar Festivals und kehrt jetzt zur Clubtour ihres aktuellen Albums zurück nach Neunkirchen.

SR3 Weihnachtskonzert: A Swinging Christmas mit Tom Gaebel & His Orchestra am Samstag, 17. Dezember, 20 Uhr, Neue Gebläsehalle. Tom Gaebel, Deutschlands angesagtester Big-Band-Entertainer der alten Schule, beweist, dass es auch anders geht. Mit seiner großen Weihnachtsshow „A Swinging Christmas“ sorgt der Sänger mit der Ausnahmestimme für glühende Wangen bei Jung und Junggebliebenen. Von „White Christmas“ über „Jingle Bells“ bis „Let It Snow” – Tom Gaebel und sein Orchester spielen die schönsten amerikanischen Weihnachts-Evergreens und moderne Klassiker wie „Driving Home For Christmas“ oder „ All I Want For Christmas Is You“ im heißen Easy-Listening-Sound. Ganz in der Tradition von Showlegenden wie Frank Sinatra, Dean Martin und Co.

„Ne Prise Zimt“ bringt Pe Werner mit am Sonntag, 18. Dezember, 16 Uhr, Neue Gebläsehalle – ein Weihnachts-Kaffeeklatsch-Konzert. Wenn der Winter in der Tür steht, streut Pe Werner „Ne Prise Zimt“ in ihrem Hörgenuss reichen Konzert-Programm.Pe Werner, mit ihrem Hit „Kribbeln im Bauch“ jedem ein Begriff, widmet sich Augen zwinkernd deutschen Weihnachtsritualen und Geschichten rund um die Geschenke in letzter Minute, Schneeschipp-Pflicht, Gänsefüllungen, sowie Tannenbäumen zwischen Lamettazwang und Brandschutzversicherung.

Pe Werner. Foto: Sven Sindt Foto: Sven Sindt

Zum Jahresausklang ein Doppelpack: Year‘s End Concert mit Nino Deda & Amby Schillo am Donnerstag, 29. Dezember, 20 Uhr, und Freitag, 30. Dezember, 20 Uhr, Stummsche Reithalle. In diesem Jahr kehren Nino Deda und Amby Schillo wieder an ihren Anfang zurück – Anfang der Zweitausender Jahre haben die beiden in der Stengelkirche in Wellesweiler die Year‘s End-Konzerte zwischen Weihnachten und Neujahr ins Leben gerufen, die mit jedem Jahr beliebter wurden und ein immer größeres Publikum erreichten. In den letzten zehn Jahren wurden diese Konzerte durch Michael Marx‘ unvergessliche Art bereichert. In diesem Jahr werden Nino und Amby eine Mischung aus zu Herzen gehenden Songs und emotionaler instrumentaler Musik präsentieren. Amby wird dabei an Gitarre, Cello und Percussions und natürlich mit seinem einfühlsamen Gesang zu hören sein, Nino die Stücke an Flügel und Keyboard sowie gekonnt virtuos mit seinem Akkordeon präsentieren. Das Konzert findet im passenden Ambiente in der Stummschen Reithalle statt.

Amby Schillo (links), Nino Deda Foto: Deda Foto: Schillo/Deda/Marx