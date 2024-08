Kultur in Neunkirchen im September Frauenpower bei den neuen Neunkircher Nächten

Vom 7. September bis 3. November steigen die Neunkircher Nächte Reloaded (Female Edition). Start ist am Samstag, 7. September, 19 Uhr, Neue Gebläsehalle. Mit der Saarlady (Jolanda Jochnachel), Ela., dem True-Crime-Podcast „Menschen und Monster“ von Stefanie Masuch und Maren Schüler, Katharina Thalbach, Pe Werner, Annett Louisan, Alin Coen sowie dem Kreisjugendorchester (KJO) Neunkirchen bietet das neue Format ein buntes, vielfältiges und hochkarätiges Programm. Die „Neunkircher Nächte Reloaded“ sind ein in dieser Form einmaliges Veranstaltungsformat im Saarland, heißt es seitens der Neunkircher Kulturgesellschaft. „Die Neunkircher Nächte können dank der Unterstützung durch die Sparkasse Neunkirchen als Hauptsponsor auf eine lange und erfolgreiche Tradition zurückblicken. Leider hatte die Corona-Pandemie für eine Unterbrechung gesorgt. Wir freuen uns, dass wir jetzt für ein Revival sorgen können – mit frischem Wind und neuen Ideen und mit einem Konzept, was es so in der Region bislang nicht gibt“, erklärt der Geschäftsführer der Neunkircher Kulturgesellschaft Markus Müller. Das neu konzipierte Veranstaltungsformat stellt das Thema Gendergerechtigkeit in den Fokus. Ziel ist es, die Personengruppen in den Mittelpunkt zu stellen, die bislang im Kulturbereich unterrepräsentiert sind oder von der Gesellschaft noch als Nischen-Gruppierungen wahrgenommen werden. Mit einem Fokus-Thema, das wechseln kann, wird festgelegt, welche Gruppe oder Szene bewusst ins Rampenlicht gestellt wird.