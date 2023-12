Kultur in Neunkirchen Von Neujahrskonzert bis Rock „made in Saarland“

Mathias Mester liest aus „Klein anfangen, groß rauskommen“, am Freitag, 19. Januar, 20 Uhr, in der Stummschen Reithalle. Deutschlands bekanntester Kleinwüchsiger erzählt aus seinem Leben und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Mathias Mester verfügt über einen mitreißenden Frohsinn und macht lustige, kreative Videos, mit denen er eine rasant wachsende Anhängerschar in den Sozialen Medien großartig und einzigartig unterhält. Der Leichtathlet hat nach zahlreichen Welt- und Europameistertiteln im Speerwurf, im Kugelstoßen und mit dem Diskus im Juni 2021 seine Karriere beendet. In diesem Buch erzählt er von seinem sportlichen Werdegang, vor allem aber aus seinem Leben als Kleinwüchsiger. Dabei wird auf jeder Seite deutlich, wie normal es ist, wenn man 30 oder 40 Zentimeter kleiner ist als die meisten anderen – leider aber auch, wie weit wir von einer echten Inklusion noch entfernt sind.