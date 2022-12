Kultur in Neunkirchen im Januar 2023 : Im neuen Jahr ist viel Musik drin

Neuseeland-Küstenformation am Motukiekie Strand Foto: Heiko Beyer/Dr. Heiko Beyer

Neunkirchen Von „Klezmer im Elfenpalast“ bis zu deftigem Rock aus Belgien reicht die große stilistische Bandbreite der Veranstaltungen der Neunkircher Kulturgesellschaft im Januar.

Auftakt des neuen Kulturmonats der Neunkircher Kulturgesellschaft ist mit dem Neujahrsmusikfest am Samstag, 7. Januar, 20 Uhr, in der Neuen Gebläsehalle. Im Jahr 2020 wurde in Neunkirchen ein Projekt ins Leben gerufen, das als Hilfe für in Not geratene Musiker gedacht war und bisher noch nicht umgesetzt werden konnte. Das Neujahrskonzert – der Musikersozialfonds. Jetzt endlich findet das mehrfach verschobene Event unter neuem Namen „Neujahrsmusikfest“ statt und geht auf die Bühne der Gebläsehalle. Beim Neujahrsmusikfest treten auf: Amby Schillo, Stephan Brandt, Francesco Cottone, Stefan Engelmann, Ro & Alec Gebhardt, Jürgen Schmidt, Martin Preiser, Martin Weinert und Nino Deda mit seinem Chor Cantanima. Von Solo-Duo-Trio-Darbietungen bis zu großen Ensembles mit mehr als 40 Mitwirkenden wird alles zu hören sein. Es wird ein langer Abend mit Musik und Geschichten aus der Musik, ein kreatives Zusammenkommen von Musikern aus unterschiedlichen Genres und ein Wiedersehen mit ihrem Publikum und ihren Fans, ein Abend der Begegnungen und ein Abend voller Überraschungen werden. Alle Musiker spielen ohne Gage, die Ticketeinnahmen gehen in ihren eigenen Musiker-Sozialfonds.

Die lokalen Protagonisten des Musikfestes Foto: Hans Dieter Kuhn

Das Capitol Symphonie Orchester spielt zum Neujahrskonzert am Montag, 16. Januar, 20 Uhr, in der Neuen Gebläsehalle. Unter der charmant-witzigen Moderation des künstlerischen Leiters des Orchesters, Ralph Philipp Ziegler, begeistert der Klangkörper mit einer einmaligen Melange aus Tradition und Moderne, heißt es. Es darf schon jetzt gespannt erwartet werden, was das Orchester sich für das Jahr 2023 ausgedacht hat… Einlass 19 Uhr.

Das Capitol Symphonie Orchester Foto: Capitol Symphonie Orchester

„Klezmer im Elfenpalast“ spielen Helmut Eisel und Birke Falkenroth am Freitag, 20. Januar, 20 Uhr, in der Stummschen Reithalle. Schon König David spielte einst Harfe, um seine Freunde und Gäste zu unterhalten – und genau das ist auch das wichtigste Anliegen aller Klezmermusikanten, zu deren Leitbild er wurde. Gemeinsam mit der Harfenistin Birke Falkenroth schlägt der international renommierte Klezmer-Klarinettist Helmut Eisel in seinem neuen Duo-Programm „Klezmer im Elfenpalast“ wunderbar sensible Pfade ein, lässt – von elfenzarten Klängen umspielt – die Klarinette in herrlichen Balladen hingebungsvoll singen. Doch das Duo hat auch aufregend fetzige Titel zwischen Freilach und Tango im Programm, die das perkussive Element der Harfe hervorkehren und die Luft zum Flirren bringen sollen.

Helmut Eisel und Birke Falkenroth Foto: Franka Plößner

„La vie est belle“ – unter diesem Motto steht ein französischer Chanson-Abend mit Susan Ebrahimi (Gesang) und Wolf Giloi (Klavier) am Samstag, 21. Januar, 20 Uhr, in der Stummschen Reithalle. „La vie est belle“ ist ein Chanson-Abend zum Schmunzeln, Nachdenken, Schunkeln und zum Mitklatschen. Ein musikalischer Spaziergang mit lyrischen Akzenten und Liedern von bekannten Chansonniers wie Charles Aznavour, Edith Piaf, Patricias Kaas, Michel Sardou, Jacques Brel und vielen anderen bekannten französischen Evergreens.

Susan Ebrahimi Foto: Michael Schorlepp

Die junge Pop-Rock-Band Pure Zillion legt im Januar nach mehr als einjähriger Studioarbeit ihr Debütalbum „All In“ vor. Präsentation ist am Samstag, 28. Januar, 20 Uhr, in der Stummschen Reithalle. Stilistisch pendelt die Band zwischen klassischen Rockelementen über Punk bis hin zu Popeinflüssen, wobei die einzelnen Stilmittel pro Song nicht strikt getrennt sind, sondern sich vielmehr vermischen. Pure Zillion sind zweifelsohne eine der spannendsten (Rock-)Newcomerbands aus dem Saarland

Pure Zillion sind auch mit von der Partie. Foto: Band/band

Die Live-Multivisionsshow „Neuseeland – Ein halbes Jahr durchs Land der Kiwis“ von und mit Heiko Beyer ist am Sonntag, 29. Januar, 17 Uhr, in der Stummschen Reithalle zu sehen. Der Fotojournalist Heiko Beyer nahm sich mehr als sechs Monate Zeit für beide Inseln und kam schnell zu der Erkenntnis: In Neuseeland scheinen alle Alltagssorgen und Probleme in weiter Ferne. Wer hier unterwegs ist, spüre schnell das süchtig machende Gefühl der Freiheit, eine Freiheit, wie sie nur im Land der Kiwis möglich sei. Er ließ sich treiben durch die überwältigenden Naturlandschaften, vorbei an eisigen Gletschern und rauchenden Vulkanen.

Ihr aktuelles Album „Unison Life“ bringt das belgische Rock-Trio Brutus mit: am Montag. 30. Januar, 20 Uhr, in der Stummschen Reithalle. Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 stehen Brutus für rastlosen, emotional rohen Rock, der die Landschaft von Metal, Punk, Post-Hardcore und darüber hinaus durchquert.

Die Alternative-Rocker Brutus aus Belgien sind zu Gast in Neunkirchen. Foto: Eva Vlonk

Die Jazz-Nights 2023 stehen unter dem Motto „The Art of the Duo“: Zu Gast sind Nils Wülker und Arne Jansen sowie Julia Hülsmann und Christopher Dell am Dienstag, 31. Januar, 20 Uhr, Neue Gebläsehalle. Wie funktioniert ein Paar? Im Austausch, idealerweise, harmonisch und auch mal streitbar, konstruktiv und miteinander. „The Art of the Duo“, so der Titel einer neuen Reihe von Konzerten als Teil der Jazz Nights Anfang 2023, stellt das eindringlich unter Beweis – mit gleich zwei hochkarätigen Duo-Besetzungen an einem Abend. Der Trompeter Nils Wülker und sein Gitarrenkollege Arne Jansen erweitern dafür ihre Zusammenarbeit um direkt und spontan eingesetzte elektronische Produktionsmittel, während die Pianistin Julia Hülsmann und der Vibraphonist Christopher Dell nicht minder progressiv, aber akustisch miteinander Musik machen. „The Art of the Duo“ verspricht ein spannendes Kulturerlebnis mit intensiven Dialogen unterschiedlicher und dabei im besten Sinne harmonischer musikalischer Persönlichkeiten. Zum Finale wird aus den beiden Duos sogar ein Quartett.

Tickets und weitere Infos auf der homepage der Neunkircher Kulturgesellschaft: www.nk-halbzeit.de