Kultur in Neunkirchen im Februar Punkrock, junges Theater und Conni

A Celebration of Joni Mitchell‘s „Songs of Blue“ bringt The Joni Project auf die Bühne der Stummschen Reithalle am Samstag, 3. Februar, 20 Uhr. Drei Frauen, drei Multi-Instrumentalistinnen und Singer-Songwriterinnen tun sich zusammen für ein einzigartiges Projekt: die Musik von Joni Mitchell neu zu beleben. The Joni Project findet 2021 zum 50. Jubiläum von Joni Mitchells legendärem Album „Blue“ zusammen. Mit viel Wissen und Humor erzählen die Musikerinnen während der Live-Shows auch die Geschichten hinter den Songs. „We live in the time of Joni Mitchell“, sagt Brandi Carlile. Besetzung: Anne de Wolff: Gesang, Geige, Bratsche, Cello, Lap Steel, Vibraphon, Harmonium, Saz, Stefanie Hempel: Gesang, Gitarre, Piano, Iris Romen: Gesang, Kontrabass, E- Bass, Gitarre, Vibraphon.