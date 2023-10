Kulturprogramm der Neunkircher Kulturgesellschaft „Mehr Lametta“ und Musik auf Zuruf

Punkrock mit Drei Meter Feldweg und Männi in Neunkirchen gibt es am Samstag, 4. November, 20 Uhr, in der Stummschen Reithalle . Drei Meter Feldweg machen im Rahmen ihrer „Mit Konfetti und Raketen Tour 2023“ zusammen mit dem Special Guest Männi Station in in Neunkirchen. Drei Meter Feldweg sind bekannt für ihre energiegeladenen und mitreißenden Live-Auftritte, die das Publikum von Sekunde Eins an zum Tanzen bringen.