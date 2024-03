Neunkirchen Obacht, es wird wieder gehüpft!

Die Märzsonne lacht. Genug geschlafen, jetzt heißt es, für Nachwuchs zu sorgen: „Jedes Frühjahr erwachen Frösche und Kröten aus ihrer Winterstarre“ – vorausgesetzt, es wird wärmer und die Quecksilbersäule fällt nachts nicht mehr unter fünf Grad. Sagt Alexander Schug von der Abteilung Stadtplanung, der im Rathaus neben dem Tagesgeschäft auch für die Krötenwanderung zuständig ist. Eine überschaubare Aufgabe. „Die Saison erstreckt sich in der Regel über zwei Monate“ und kommt im Stadtgebiet nur an einem Ort zum Tragen: in Furpach.