Krieg in der Ukraine : Lieder zu Liebe und Frieden

Krieg in der Ukraine

Spiesen-Elversberg Musik für die Ukraine: Benefizkonzert der Volkshochschule Spiesen-Elversberg mit Musical-Songs und Texten am 24. April.

Die VHS Spiesen-Elversberg veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem CFK Spiesen ein Benefizkonzert zugunsten der Bevölkerung der Ukraine.

Am Sonntag, 24. April, veranstaltet die VHS Spiesen-Elversberg in Kooperation mit dem CFK Spiesen ein Benefizkonzert für die Ukraine. Nina Culmann, Felix Holzhauser, Angelika Jung und Stefan Jenal präsentieren gesanglich und instrumental Lieder zum Thema Liebe und Frieden. Das vielfältige Programm, das unter anderem Lieder aus der „West Side Story“, „Les Misérables“ und von John Lennon enthält, wird durch bewegende Texte ergänzt.

Nina Culmann (Sopran) und Felix Holzhauser (Tenor) bringen eine lange Bühnenerfahrung mit. Beide gehören mehreren Ensembles an und sind seit vielen Jahren auch im Fach Musical und Schauspiel aktiv. ngelika Jung spielt seit vielen Jahren im ortsansässigen Blasorchester sowie in diversen Ensembles Klarinette und Saxophon. Stefan Jenal ist bekannter Konzertpianist und Leiter der Musikschule Stefan Jenal in Elversberg.