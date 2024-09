Landkreis Neunkirchen informiert Volkshochschule startet ins neue Semester

Das Herbst/Wintersemester der Kreisvolkhochschule Neunkirchen startet am kommenden Montag, 16. September. Von Angeboten der Gesundheitsbildung über Sprach- und EDV-Kurse bis hin zu Vorträgen und Kochkursen – die Kreisvolkshochschule (KVHS) bietet auch in diesem Semester ein vielfältiges und interessantes Programm für Bildungshungrige aller Altersklassen, wie es in der Mitteilung der KVHS heißt. Im Fachbereich Gesundheit gibt es neben den Klassikern wie Yoga, Pilates, Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik auch Angebote zu gesunder Ernährung und Bauchtanzkurse. Daneben werden Meditationen und Workshops zur Entspannung und Stressbewältigung angeboten. Es finden ebenfalls wieder zwei Kochworkshops aus der bekannten Ernährungsreihe „Aus alt mach neu!“ in Kooperation mit „Das Saarland lebt gesund“ statt.