Kreisverkehrswacht Neunkirchen So lange weitermachen, wie es geht

Kontinuität ist der zweite Vorname der Kreisverkehrswacht Neunkirchen. Der erste Effizienz. Wie sonst könnte es dieser Verein schaffen, mit einer Handvoll Aktiven und nicht viel mehr als drei Dutzend Mitgliedern Jahr für Jahr ein erstaunliches Veranstaltungsprogramm auf die Beine zu stellen? Erster Fixpunkt im Jahreslauf ist stets die Jahreshauptversammlung in den Räumen der Jugendverkehrsschule Gabelsbergerstraße, zu der Vorsitzender Michael Görlinger begrüßte. In der Rückschau aufs vergangene Jahr fiel die Zahl 686: So viele Grundschüler waren 2023 hier und unten auf dem Übungsplatz in den Genuss der Radfahrerausbildung gekommen, die sich auf 3362 Unterrichtsstunden summiert. Die Finanzlage des Vereins ist ausgeglichen, beste Voraussetzungen, um auch 2024 wieder viel Gutes für die Verkehrssicherheit zu tun.