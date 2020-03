Kostenpflichtiger Inhalt: Kreistag Neunkirchen will Erreichbarkeit verbessern

Neunkirchen Kreistag Neunkirchen spricht sich in einer Resolution für den Bau einer zweispurigen Zufahrtsstraße auf das Haldenplateau aus.

„Die Zuwegung ist elementar für die Weiterentwicklung der Halde Reden.“ Das unterstrich Landrat Sören Meng (SPD) in der jüngsten Sitzung des Neunkircher Kreistages. Schon jetzt zähle man etwa 300 000 Besucher im Jahr an und auf der Halde. „Es ist wichtig, dass da etwas passiert.“

Denn großes Manko des Erlebnisortes war bisher die Erreichbarkeit. Lange wurde in der Vergangenheit über eine mögliche Seilbahn oder Grubenbahn, eine Haldenmetro, diskutiert, diese dann aber aus Machbarkeits- und Kostengründen verworfen. Jetzt plant die landeseigene Gesellschaft Industriekultur Saar (IKS) den Bau einer zweispurigen Zufahrtsstraße auf die Halde sowie die Beleuchtung des Fußweges.

Beide Vorhaben stoßen im Kreistag auf Zustimmung. Einstimmig hat dieser eine von CDU und SPD eingebrachte Resolution verabschiedet. Darin heißt es: „Der Kreistag begrüßt die von der Industriekultur Saar angekündigten Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur am Erlebnisort Reden. So sollen vom Parkplatz am Kreisel Bildstocker Straße bis zum Hochplateau eine zweispurige Pkw-Zufahrt sowie auf der Halde selbst ein Stellplatz für bis zu 100 Pkw errichtet werden.“ Dabei sollte aber nach Ansicht des Kreistages aus Gründen der Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit eine alternative Straßenführung zu der jetzt vorliegenden Planung geprüft werden.