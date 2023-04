Kreis Neunkirchen informiert KEA-Vorsitzender tauscht sich mit dem Landrat aus

Thema war unter anderem die Problematik bei der Bereitstellung von Plätzen in den Kindertageseinrichtungen im Landkreis Neunkirchen, so heißt es in einer Mitteilung des Kreises weiter. Wie Landrat Sören Meng ausführte, kämen allein dieses Jahr 100 neue Plätze hinzu. Der Landkreis sei sich bewusst, dass diese noch nicht ausreichend sind. Aus diesem Grund wurde bereits vor einigen Jahren eine Task-Force im Kreis eingerichtet, die sich intensiv mit der Schaffung von entsprechenden Plätzen beschäftigt: „Mittlerweile gibt es zusätzliche neue Träger, die durch den Kreisjugendhilfeausschuss ermächtigt wurden, weitere Plätze zu schaffen“, erläuterte der Landrat. Robert Kartes, der gemeinsam mit Rebecca Ackermann das Führungsduo des Kreiselternausschusses bildet und bis 2025 gewählt ist, möchte die Zusammenarbeit mit den einzelnen Einrichtungen und den entsprechenden Verantwortlichen weiter intensivieren. „Mein Ziel ist es, das Angebot im Landkreis transparenter zu machen und aus der Elternschaft Impulse aufzunehmen“, so Kartes.