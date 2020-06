Kreis Neunkirchen : Waldbrände fürchten die Feuerwehren derzeit nicht

Neunkirchen Kreisbrandinspekteur Michael Sieslack: Feuerwehren behalten das Wetter im Auge.

Die anhaltende Trockenheit und die Hitze der vergangenen Wochen sorgen weiterhin für eine erhöhte Waldbrandgefahr. Daran haben auch die leichten Regenfälle der vergangenen Tage nichts geändert. Der Kreisbrandinspekteur sieht die Situation derweil nicht so dramatisch. „Wir hatten in den letzten Wochen ein paar kleine Brände im gesamten Landkreis“, erzählt Michael Sieslack, „aber das war alles nichts Schlimmes“.

In einigen Bundesländern wurden Waldgebiete vorsorglich genässt, um die Brandgefahr bei Fichtenbeständen zu verringern. Zu einer solchen Maßnahme sieht Sieslack keine Veranlassung. „Wir behalten natürlich immer das Wetter im Auge“, sagt der oberste Feuerwehrmann des Landkreises, „aber so etwas ist bei uns nicht vorgesehen“. Er verweist stattdessen auf organisatorische Vorbereitungen und die Möglichkeiten, die im Kreisgebiet vorhanden sind.

„Es gibt in den Feuerwehren des Landkreises so genannte Unterstützungseinheiten, die auch alarmmäßig hinterlegt sind“, erklärt der KBI, „und die können von jedem Einsatzleiter bei Bedarf angefordert werden“. Das sei auch mit den einzelnen Wehren so abgesprochen, erklärt Sieslack weiter. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Tanklöschfahrzeuge mit großen Kapazitäten und Einheiten, die in der Lage sind, Löschwasser mit Schläuchen über lange Strecken zu transportieren. Michael Sieslack hat keine Befürchtungen, dass es im Ernstfall bei einem Waldbrand zu Problemen kommen könnte, „denn einsatzbereit sind wir immer“, sagt der Kreisbrandinspekteur.