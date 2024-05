Kreis Neunkirchen informiert Kreise planen weitere Investitionen in die Atemschutzstrecke

Die Atemschutzstrecke wird seit vielen Jahren gemeinsam von den Feuerwehren der Landkreise St. Wendel und Neunkirchen genutzt. Als Teil der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Strecke stetig modernisiert. Allein in den vergangenen drei Jahren wurden 60 000 Euro in Puls-Telemetrie-Geräte, in ein Fahrradergometer sowie in Überwachungstechnik und Software-Updates investiert, wie ein Sprecher des Landkreises Neunkirchen mitteilt. Weitere Investitionen und Anschaffungen seien geplant.