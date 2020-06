Neue Amtsleitung im Sozialdezernat : Julia Schild folgt auf Birgit Mohns-Welsch

Die langjährige Sozialdezernentin Birgit Mohns-Welsch (links) und ihre Nachfolgerin Julia Schild. Foto: Alt/Landkreis

Kreis Neunkirchen (red) Nach 34 Jahren verabschiedete Landrat Sören Meng die Sozialdezernentin und leitende Verwaltungsdirektorin des Landkreises Neunkirchen, Birgit Mohns-Welsch, Ende April in den Ruhestand. In ihrem Zuständigkeitsbereich waren neben dem Rechtsamt das Sozialamt, das Jugendamt, das Gesundheitsamt, der Schulpsychologische Dienst sowie die beiden Jobcenter in Neunkirchen und Illingen.

