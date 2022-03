Reha GmbH Neunkirchen : Kunsthandwerk aus dem Kreativ-Center

Neunkirchen Zum Frühlingsverkauf lädt die Reha GmbH in Neunkirchen ein.

Statt des Frühlingsmarktes biete die Reha GmbH in diesem Jahr vom Montag, 28. März, bis Mittwoch, 13. April, einen Frühlingsverkauf an den Standorten Neunkirchen und Lebach an, bei dem unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln neben dem üblichen Sortiment auch individuelle Oster- und Frühlingsdekoration aus Holz, Glas, Papier und Keramik zum Verkauf steht. „Die Produkte des Kreativ-Centers wie handgezogene Kerzen, Glasobjekte, Holzskulpturen, Töpferwaren, bemalte Seidentücher, Dekoartikel etc. sind nicht nur regional produziert, sie sind einzigartig und stecken voller Leidenschaft. Zudem sind sie optisch ein Hingucker und eine tolle Geschenkidee“, zeigt sich Landrat Sören Meng begeistert von dem Konzept des Kreativ-Centers, das Menschen mit Handicap in den Arbeitsalltag integriert und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Ressourcen schöpferisch zu nutzen.